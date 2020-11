Gavino Mariotti, ordinario di Geografia economica ed ex direttore del Dipartimento di Scienze umanistiche, è il nuovo rettore dell’Università di Sassari. Il professore è stato eletto con 366 voti contro i 188 di Gian Paolo Demuro, ordinario di Diritto penale ed ex direttore del Dipartimento di Giurisprudenza, e i 125 di Luca Deidda, ordinario di Economia Politica ed ex prorettore vicario con delega al bilancio.

Dopo aver sfiorato il successo già al primo turno, il neo-rettore conquista un risultato straordinario nelle proporzioni, soprattutto se si considera che ai nastri di partenza si erano presentati in cinque per succedere a Massimo Carpinelli.

Oltre a lui, a Demuro e a Deidda, correvano anche Roberto Furesi, ordinario di Economia ed estimo rurale e delegato rettorale per il sistema bibliotecario, i musei e la divulgazione, e Plinio Innocenzi, ordinario di Scienze e tecnologia dei materiali e diversi incarichi internazionali di straordinario prestigio, che però hanno rinunciato alla candidatura dopo il primo turno. La vittoria di Mariotti è tanto più netta se si considera l’altissima partecipazione al voto, avvenuto online, che ha fissato il quorum per essere eletti con maggioranza assoluta a 349 preferenze. Alla seconda votazione hanno partecipato il 97,39% dei docenti, l’89,13% degli studenti e l’88,49% dei dipendenti.