I Carabinieri della Cmpagnia di Dolianova (Su), al termine di un servizio nelle campagne di Siurgus Donigala, che ha visto l’impiego dei militari del paese, e di Senorbì, Mandas, Gesico e Suelli, coadiuvati dagli artificieri del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale di Cagliari, oltre che dai militari dello Squadrone Eliportato “Cacciatori di Sardegna” e da due unità cinofile per la ricerca di armi ed esplosivi, hanno denunciato un 57 di Siurgus Donigala, cuoco, già gravato da precedenti denunce per detenzione abusiva di munizionamento.

A seguito di una perquisizione domiciliare in casa dell’uomo, poi estesa ad un ovile in località “Tanu Mulliri”, sono state trovate nel terreno di pertinenza dell’ovile, 5 cartucce calibro 16 caricate a “palla” e 20 cartucce calibro 16, caricate a pallettoni nascoste nella fitta vegetazione e custodite in una busta di plastica. Fondamentali ai fini del rinvenimento le unità cinofile del reparto ‘Cacciatori di Sardegna’.