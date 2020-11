A Nurri sono risultati positivi al covid-19 altre due persone. Queste le notizie fornite dal sindaco, tramite un post su Facebook. Complessivamente ci sarebbero 18 casi di coronavirus, di cui 4 persone in strutture e uno ricoverato all’ospedale.

“Tutto questo ci deve indurre a non abbassare la guardia” scrive il primo cittadino. “Il virus è presente più di prima, anche se non lo vediamo. Continuiamo a rispettare le tre regole principali che tutti quanti conosciamo: distanziamento fisico, utilizzo della mascherina nei luoghi al chiuso e all’aperto in piazze e ove si presentino possibilità di assembramenti, igienizzarsi di frequente le mani e a rispettare scrupolosamente tutte le disposizioni nazionali e regionali”.