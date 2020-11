È in arrivo il bando da parte dell’Anas per ripristinare una delle arterie viarie più importanti per Olbia e il suo territorio. Lo stanziamento prevede lo sblocco di 5 milioni e 400mila euro e il bando è stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale per i lavori di ricostruzione del ponte sul Rio Enas, crollato durante l’alluvione, avvenuta 7 anni fa.

L’opera dovrà essere completata entro un anno dalla consegna del cantiere, mentre le imprese hanno tempo per farsi avanti sino alle 12 dell’11 dicembre prossimo. “Finalmente il territorio di Olbia si vedrà restituita un’opera strategica, complementare alla Sassari-Olbia”, esulta l’assessore regionale dei Lavori pubblici, Roberto Frongia. “Ripristinare opere danneggiate è un segnale di civiltà che abbiamo il dovere di perseguire insieme alla prevenzione e al contrasto dei rischi idrogeologici nell’isola”. L’assessore ricorda che “in un anno e mezzo abbiamo approntato una serie di azioni per garantire la sicurezza dei territori, progettando, pianificando e sostenendo economicamente i Comuni”.