Dopo un mese dall’allestimento davanti al San Francesco di Nuoro, l’ospedale da campo della Croce Rossa Italiana può finalmente attivarsi grazie all’intesa raggiunta tra Ats e Cri, la quale metterà a disposizione tra le 6 e 10 figure professionali sanitarie – medici, infermieri e operatori socio sanitari – che hanno dato disponibilità ad operare.

La formalizzazione dell’accordo avverrà nelle prossime ore, poi sarà corsa contro il tempo per convenzionare il personale che entrerà in servizio a Nuoro. A questi medici e infermieri si affiancherà il personale dell’Esercito, già operativo nel capoluogo barbaricino dal 24 novembre con il punto-tamponi. Tre in tutto i drive through gestiti dai militari in Sardegna: oltre Nuoro, Oristano, attivo da oggi, e Cagliari, aperto la scorsa settimana