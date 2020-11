Un rimorchio perso da un tir si è scontrato contro un’auto con tre persone a bordo, che proveniva dal senso opposto di marcia.

L’incidente è avvenuto questa mattina sulla Pedemontana, vicino a Siliqua. I tre passeggeri, in “codice rosso” ma apparentemente non in pericolo di vita, sono stati prelevati da un’ambulanza del 118 e trasportati all’ospedale Brotzu di Cagliari.

La strada è bloccata e sul posto operano tre pattuglie della Compagnia Carabinieri di Iglesias, mentre altri militari deviano il traffico sulla SS 130 tra Uta e Assemini.