Nell’ambito dell’azione a tutela delle entrate a contrasto dell’evasione fiscale, le Fiamme Gialle della Tenenza di Sarroch hanno concluso alcune verifiche fiscali nei confronti di diverse realtà commerciali, di cui una con sede a Pula operante nel settore dei trasporti.

L’input per l’attività ispettiva scaturisce dall’acquisizione di elementi informativi nel corso del quotidiano controllo del territorio, con particolare riferimento alle merci viaggianti su strada, dati e informazioni successivamente approfonditi mediante la consultazione delle banche dati in uso al corpo.

La preliminare attività di riscontro ha permesso di rilevare che il soggetto verificato, a fronte delle prestazioni di servizio effettuate nei confronti di varie imprese clienti, non aveva dichiarato al fisco i proventi percepiti.

I finanzieri hanno così proceduto alla ricostruzione analitica del reale volume d’affari realizzato dalla ditta, utilizzando le risultanze derivanti dalle risposte fornite dai clienti e fornitori dell’azienda, cui sono stati inviati specifici questionari.

Le attività ispettive hanno consentito di appurare che il soggetto sottoposto a controllo, oltre a non aver istituito le scritture contabili obbligatorie, ha omesso di presentare le prescritte dichiarazioni per i periodi d’imposta dal 2015 al 2018, occultando al Fisco ricavi conseguiti per 378.578 euro e realizzando un’evasione dell’I.V.A. per complessivi 80.651 euro.

Il responsabile della società è stato altresì segnalato alla locale Procura della Repubblica per il reato di occultamento delle scritture contabili.