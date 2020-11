Ha conosciuto sui social una ragazza e, quando lei lo ha invitato a casa in un momento in cui non c’erano i genitori, ne ha approfittato e l’ha violentata.

L’episodio la scorsa estate in un paese dell’Isola bergamasca.

La polizia ha arrestato oggi l’autore, un ragazzo di 21 anni che si trova ora ai domiciliari.

Di lui la giovane vittima conosceva solo il nome di battesimo e il nickname usato sui social: da questi due dati la polizia è risalita all’identità del giovane, poi riconosciuto dalla ragazza.