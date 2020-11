“Attivi Solidali”, l’iniziativa di solidarietà e assistenza alla popolazione da parte dei Servizi sociali, ha inizio a Nuoro. L’obiettivo è quello di venire incontro alle difficoltà dovute all’emergenza sanitaria.

Infatti, anche durante la prima ondata della pandemia, il servizio aveva potuto aiutare migliaia di cittadini. E questa seconda fase, caratterizzata da un numero molto più alto di casi di contagio in città, ripropone lo stesso aiuto, rivolto a tutte quelle persone che si trovano in isolamento domiciliare per positività al Covid, quarantena, o che hanno gravi problemi di salute e non possono contare su una rete di supporto familiare.

Cosa prevede l’attività? Il ritiro o l’acquisto per conto dei cittadini che ne fanno richiesta e la consegna a domicilio a cura dei volontari delle associazioni di protezione civile Croce Rossa Italiana, Protezione Civile Nuorese e Vab Nuoro, tutti adeguatamente formati e dotati dei dispositivi di protezione.

Per chiedere l’attivazione del servizio si può chiamare dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle 13.30 al numero 3427792962; dal lunedì al venerdì dalle 15 alle 17 al numero 3427753088. Oppure si può inviare una mail a attivisolidali@comune.nuoro.it. Sempre nell’ambito di “Attivi Solidali”, è stato attivato un servizio di informazione per chi avesse necessità di usufruire di esercizi commerciali che consegnano a domicilio beni di prima necessità, alimenti, farmaci e altri. Il database degli esercenti che offrono questo servizio sarà disponibile sul sito istituzionale del Comune.