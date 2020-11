Tutto regolare nella procedura di gara per l’affidamento dei servizi ai passeggeri nel porto di Olbia-Isola Bianca. Lo stabilisce la sentenza con cui il Tar Sardegna ha respinto l’impugnazione, da parte della Sinergest Spa, del bando di gara e ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese legali. Nel merito il Tar, dopo aver rigettato, il 3 giugno scorso, l’istanza cautelare depositata da Sinergest per la sospensione della gara d’appalto, nell’udienza del 12 novembre ha evidenziato la totale inammissibilità dell’impugnativa proposta e l’infondatezza delle censure formulate dalla società contro la procedura adottata dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna.

Come spiegato nella sentenza, “per regola generale, soltanto chi ha partecipato alla gara è legittimato a impugnare l’esito della medesima” e “nella fattispecie in esame non viene in rilievo alcun impedimento certo e attuale alla partecipazione alla gara della società ricorrente”. Secondo i giudici, “non era impossibile per la concorrente, che tra l’altro ben conosceva il contenuto del servizio da affidare per averlo svolto per decenni, effettuare preventivamente un calcolo di convenienza economica e valutare, tenendo conto dei costi per l’espletamento della commessa, l’effettiva remuneratività del servizio oggetto di affidamento già in sede di predisposizione dell’offerta”. Il Tribunale amministrativo ha anche respinto le motivazioni addotte dalla Sinergest sulla incertezza relativa ai flussi di traffico e su un possibile un aggravio di costi sul servizio derivante da attività legate al contenimento del contagio da Covid-19.

“Ancora una volta, il Tar, con una sentenza molto chiara e articolata – commenta il presidente dell’AdSP del Mare di Sardegna, Massimo Deiana – ha riconosciuto il corretto operato del nostro Ente. Abbiamo apprezzato anche l’approfondimento nel merito, che ha sgomberato il campo da ogni eventuale dubbio sulla correttezza della procedura e asseverato l’equilibrio e la massima trasparenza dell’Ente in una procedura così complessa.”