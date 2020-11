Il Comune di Arzachena ha stanziato per le famiglie in difficoltà 100mila euro a causa dell’epidemia. L’aiuto economico sarà assegnato sotto forma di contributo straordinario una tantum a tutti quei nuclei familiari che si trovano momentaneamente in stato di necessità che possiedono un reddito Isee da 0 a 25 mila euro.

Priorità sarà data a chi non ha mai fruito di misure a sostegno del reddito nel 2020. Le assegnazioni saranno fatte in base alle fasce di reddito, prevedendo due tipi di maggiorazione del contributo, che sarà incrementato in caso di presenza di figli minori nel nucleo familiare (100 euro in più per ogni bambino) e per coloro che non hanno mai fruito di assistenza economica con un’aggiunta del 5% sull’importo spettante. Le domande al Comune possono essere presentate entro il 14 dicembre via email all’indirizzo informagiovani@comarzachena.it, oppure a mano previo appuntamento telefonico al numero 0789 849400.