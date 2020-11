Questa mattina le Segreterie Regionali delle Organizzazioni Sindacali di Cgil, Cisl e Uil hanno inviato una nota ai Commissari Giudiziali per chiedere un incontro urgente in merito al piano di concordato depositato dall’azienda Aias e sulle ricadute, dirette e indirette, dello stesso sui lavoratori della medesima azienda.

La nota è stata inviata non più all’Aias ma ai Commissari a seguito di tre precedenti note inviate in data 7 maggio, 27 luglio e 29 settembre che non hanno avuto alcun seguito da parte dell’azienda.

Ricordiamo che ormai oltre un mese fa l’Aias ha presentato al Tribunale di Cagliari la proposta per il Concordato e nel giro di alcune settimane, lo stesso avrebbe dovuto decidere se accettare la proposta dell’azienda Aias oppure procedere al fallimento delle 4 società legate alla famiglia Randazzo.

Nel frattempo i lavoratori attendono ancora numerose mensilità non pagate e in decine si sono licenziati.