Il comandante del Corpo delle Guardie della Rivoluzione Islamica Hossein Salami si è rivolto a Twitter per condannare l’assassinio del fisico nucleare, che sarebbe avvenuto per impedire all’Iran di accedere alla scienza moderna.

“Oggi, nel pomeriggio, terroristi armati hanno attaccato il capo della ricerca e innovazione al ministero della Difesa. Mentre le sue guardie di sicurezza e i terroristi hanno ingaggiato uno scontro a fuoco, Mohsen Fakhrizadeh è rimasto gravemente ferito e ricoverato in ospedale”, si legge nel comunicato stampa, in cui si aggiunge che è poi deceduto nonostante gli sforzi per rianimarlo.

Il ministero della Difesa iraniano ha confermato la morte del famoso scienziato nucleare iraniano, con cui collaborava. In un comunicato stampa, il dicastero militare ha qualificato l’uccisione dello scienziato come attacco terroristico .

Terrorists murdered an eminent Iranian scientist today. This cowardice—with serious indications of Israeli role—shows desperate warmongering of perpetrators

Iran calls on int’l community—and especially EU—to end their shameful double standards & condemn this act of state terror.

— Javad Zarif (@JZarif) November 27, 2020