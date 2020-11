Nell’ultimo giorno a 35.467 persone è stata confermata la guarigione dal Covid, oltre 10mila in più di quanto avvenuto ieri. Dall’inizio dell’epidemia il numero dei guariti sale così fino a quasi 700mila, fermandosi a 696.647.

Anche oggi purtroppo il numero di decessi per coronavirus risulta essere superiore ad 800: per la precisione le vittime sono state 827, 5 in più di ieri. I morti per Covid salgono così a quota 53.677.