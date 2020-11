Arriva il report del venerdì sulla situazione epidemiologica nelle diverse Regioni e ciò comporta un cambiamento di colore per alcune di loro.

Lombardia, Piemonte e Calabria passano così in zona arancione; Sicilia e Liguria in zona gialla.

L’ordinanza che decreterà il nuovo status delle diverse Regioni verrà firmata dal Ministro della Salute Speranza il 29 novembre.

Speranza “firmerà una nuova ordinanza con cui si dispone l’area arancione per le Regioni Calabria, Lombardia e Piemonte e l’area gialla per le Regioni Liguria e Sicilia. L’ordinanza sarà in vigore dal 29 novembre”, si legge nella nota.

Nelle ultime ventiquattro ore in Italia sono stati verificati 28.352 nuovi contagi di Covid su 222.803 tamponi eseguiti.

Ieri il Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, in un’intervista a Tg5 ha detto oggi di auspicare un Rt nazionale all’1. Oggi l’Iss ha comunicato che l’indice nel periodo 4-17 novembre 2020 è pari a 1,08.

La Sardegna rimane in zona gialla