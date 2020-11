Un violento nubifragio si è abbattuto nella zona di Guspini dove sono esondati alcuni torrenti e il centro abitato è sommerso dall’acqua.

Il Sindaco ha disposto, per la giornata odierna, la chiusura immediata di tutte le scuole di ogni ordine e grado, inoltre, poiché le strade statali e provinciali di accesso a Guspini sono per la maggior parte impraticabili è vivamente sconsigliato di mettersi in viaggio fino a che le condizioni non saranno migliorate.