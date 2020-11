Le abbondanti piogge hanno causato allagamenti in alcune vie del centro abitato di Arborea. A darne notizia è la stessa sindaca Manuela Pintus.

“Sono in arrivo i volontari con le botti per aiutarci a liberare queste vie” spiega la prima cittadina. Via Porcella, via Baccaredda, corso Italia e piazza Ungheria le vie più colpite da piogge e temporali.

“Il maltempo – spiega – ha causato anche il malfunzionamento dei semafori che ora sono spenti (sono stati avvisati i manutentori che sono in arrivo). Si chiede di prestare massima attenzione in prossimità di questi incroci e di evitare di passare nella vie in cui si sono registrati gli allagamenti”.

Le foto del maltempo nel Comune di Arborea: