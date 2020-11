Il maltempo e i nubifragi stanno causando gravi disagi alla viabilità in Provincia di Nuoro e in Ogliastra. La Polizia Stradale ha chiuso la SS 389 all’altezza del km39 per frane e allagamenti.

Sul posto oltre la polstrada, l’Anas e i Vigili del fuoco. Chiusa per allagamento anche 129 Trasversale sardea Nuoro-Macomer dal km 22 in località Iloghe in direzione Nuoro, chiusa anche la Sp 46 località case Spanu in direzione Lula per allagamento. Sulla SS 131 Dcn allagamenti al km 68, ma per ora la strada non è stata chiusa.

NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO