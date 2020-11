“Quello che sta accadendo nella mia Sardegna e in particolare nel nuorese è drammatico. A Bitti si registrano già tre morti. Tutta la mia vicinanza va alle famiglie delle vittime, a chi ha subito gravi perdite e danni non indifferenti, al sindaco Giuseppe Ciccolini. Ora non è tempo della polemica, ma della solidarietà. Lasciatemi però dire che aver chiuso l’unità di missione Italia Sicura, istituita nel 2014 dal Governo Renzi e cancellata dai gialloverdi , si è dimostrata una mossa miope e pericolosa.” Così in una nota Giuseppe Cucca, Vicepresidente di Italia Viva in Senato.

“Il dissesto idrogeologico è un dramma che si ripropone in Italia costantemente e non si può continuare a strapparsi le vesti e ad agire solo in emergenza. La collega Raffaella Paita ha depositato una proposta di legge per ripristinare Italia Sicura: la si calendarizzi in fretta, non c’è più tempo da perdere” conclude Cucca