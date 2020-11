“Il banco di un mio amico fierista che aveva trovato la possibilità di fare qualche ora di lavoro fuori da un centro commerciale”. Così Ivan Scarpa, presidente Afi, che pubblica un video girato a Villacidro.

“Queste immagini – è il commento – mi portano ad avere ancora più odio in questo governo che considera appestato, untore il fierista, il primo a chiudere e quello di cui non si neanche immagina la ripartenza nonostante le più ampie garanzie di rispetto di protocolli. Si aspetta il nuovo dpcm che tenderà una mano a tutti, farà ripartire tanti ma il fierista no, il fierista non viene neanche menzionato”.

“Sarà perché non ha 4 mura – conclude Scarpa – e il suo negozio è un gazebo che viene considerato come la merda. Ma è una partita Iva italiana anche lui, stessi doveri, ma niente diritti. Guardate cosa passa un fierista, ciò che Governo manco nominate.