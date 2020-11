Dopo avere travolto il Nuorese, la perturbazione si sposta verso il nord Sardegna, dove come già proclamato da ieri per la Gallura, la Protezione civile ha esteso l’allerta rossa anche alla zona di Sassari. I Comuni di Sassari e Olbia e la Prefettura, invitano la popolazione a non uscire da casa e a spostarsi solo in caso di reale necessità.

Per quanto riguarda la Gallura, sia il sindaco di Olbia Settimo Nizzi, sia la prefetta di Sassari, Maria Luisa D’Alessandro, raccomandano ai cittadini di non lasciare le abitazioni e di spostarsi preventivamente ai piani alti degli immobili.

“Da informazioni ricevute direttamente dal Dipartimento della Protezione civile nazionale si prevede un forte peggioramento della situazione metereologica con intensissime piogge e condizioni marine particolarmente avverse che potrebbero dar luogo a mareggiate anche di particolare intensità e rischio di onde anomale con impatto sul territorio”, avverte una nota informativa della Prefettura. Intanto in Gallura, la strada statale 389 “del Correboi”, è stata chiusa per allagamento nel tratto tra Buddusò e Alà dei Sardi, al km 32.