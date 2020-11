Sono Giuseppe Mannu, allevatore di 55 anni, e Giuseppe Carzedda, di 90, i morti accertati nell’alluvione di Bitti, mentre si cerca ancora il corpo di Lia Orunesu, 89 anni, che ufficialmente risulta ancora dispersa. Mannu stava rientrando a casa dalla campagna ed è stato travolto da una frana e dalla furia dell’acqua, mentre Carzedda sarebbe morto in casa.

Lia Orunesu, secondo una prima ricostruzione dei fatti invece, sarebbe uscita dalla sua abitazione e anche lei spazzata via dall’acqua. Bitti da questa mattina è un paese distrutto: le strade del centro abitato cancellate, le cantine allagate, le auto trascinate dall’acqua e inghiottite dalle frane, le case di campagna all’uscita del paese verso Onanì non esistono più e con loro sono state spazzate via strade rurali e ponti. In paese sono arrivate le colonne mobili della Protezione Civile, del Corpo Forestale e dei Vigili del fuoco e sta arrivando da Macomer l’Esercito.

Si lavorerà tutta la notte per sgomberare le strade dal fango e provare a renderle agibili. In queste ore si lavora per preparare delle strutture che accolgano le persone sfollate dalla parte bassa del paese che dovranno passare la notte fuori casa. Intanto da qualche ora il paese non è più isolato: le linee elettriche sono state ripristinate e anche i telefoni hanno ripreso a funzionare.