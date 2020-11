Il Sindaco di Bitti Giuseppe Ciccolini nel ringraziare calorosamente per il sostegno e la solidarietà che, in questo momento di grande difficoltà, la comunità di Bitti sta ricevendo dal Popolo sardo, tuttavia chiede cortesemente di evitare di recarsi presso i territori colpiti, in quanto la logistica post emergenza già in essere sta comportando un enorme sforzo organizzativo.

Questo l’appello inviato oggi agli organi di stampa dalla Protezione Civile insieme all’Amministrazione Comunale