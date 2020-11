Cagliari e Spezia insieme, prima sui social poi in campo, con lo stesso incoraggiamento: Forza Bitti, Forza Sardegna. E il Cagliari ha portato in campo lo striscione con la stessa scritta per ricordare la tragedia che ha colpito ieri il comune del Nuorese con tre vittime del maltempo.

Il Cagliari Calcio esprime il suo cordoglio e la vicinanza alle vittime dell’alluvione: “Stringiamoci tutti insieme in un forte abbraccio per le comunità devastate dal maltempo. Forza Bitti, forza Sardegna” il messaggio pubblicato sui canali social del Club.

Lo striscione “Forza Bitti, forza Sardegna” è stato esposto nel settore Distinti della Sardegna Arena durante la partita. Per aiutare la comunità di Bitti verrà inoltre organizzata una raccolta fondi mettendo all’asta le maglie dei calciatori, ha annunciato il direttore generale del club sardo, Mario Passetti.