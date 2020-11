Un cacciatore di Escalaplano, di 62 anni, è morto nel primo pomeriggio dopo essere scivolato in dirupo in località Is Clamoris, tra Perdasdefogu e Escalaplano, durante una battuta di caccia.

A dare subito l’allarme gli altri cacciatori della sua compagnia. Difficile il recupero dell’uomo per il personale dell’elisoccorso del 118 arrivati sul posto, una zona molto impervia: per il 62enne non c’è stato nulla da fare.

Secondo quanto accertato dai medici, l’uomo ha battuto la testa ed è morto sul colpo. Sul posto sono arrivati anche i Carabinieri della Compagnia di Jerzu.