“Ogni 22 ottobre, da 12 anni, tutti noi ricordiamo il disastro del Rio San Girolamo, a Capoterra. Sabato abbiamo tenuto il fiato sospeso per Bitti e Galtellì. Ma anzi che ragionare su come tutelare i nostri territori fragili ed evitare la perdita di altre vite, la destra mattonara ordisce in questi giorni nuove trame per realizzare ancora cemento e rendere abitabili a fini residenziali seminterrati e piani pilotis”. La denuncia arriva con un post su Facebook dalla consigliera comunale di Cagliari in quota Progressisti, Francesca Ghirra.

“Il capogruppo del Partito Sardo d’Azione in Consiglio regionale dichiarava soddisfatto che l’ultimo capolavoro del centrodestra è un ‘piano casa spinto’ e che, in un momento di crisi come questo, ‘è giusto forzare la mano’. Io credo che, se queste decisioni scellerate diventeranno legge, ne pagheremo amaramente le conseguenze, e ringrazio come sempre il Gruppo d’Intervento Giuridico Onlus per l’attenzione e il pronto intervento”, conclude il post Francesca Ghirra.