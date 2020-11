“Parteciperemo concretamente alle azioni di solidarietà in atto in queste ore in tutta l’Isola per aiutare Bitti”. Così in un comunicato la segreteria del Sadirs-CISAL Forestas, che ha annunciato di devolvere 5000 euro per l’acquisto di materiali e beni necessari a coloro i quali hanno subito i maggiori danni dall’alluvione, tramite l’organizzazione di volontariato Croce Azzurra di Bitti.

“Perché quando si conosce la furia distruttiva della Natura, le parole non bastano”, conclude il comunicato.