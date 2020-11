“L’aggiornamento situazione Covid nel nostro Comune tra guariti e nuovi contagiati vede complessivamente 95 casi positivi”. Lo scrive la sindaca di Assemini Sabrina Licheri.

“I numeri crescono – si legge in una nota affidata a Facebook – perché il virus una volta entrato in casa si è diffuso rapidamente tra i membri della famiglia. Non facciamoci intimorire: continuiamo a rispettare le misure anti covid. La mascherina il distanziamento la pulizia delle mani sono gli strumenti a nostra disposizione per difenderci: sfruttiamoli”.

“Oggi ho ricevuto – conclude la sindaca – la bellissima notizia della guarigione di una donna, forse tra le prime di questa seconda ondata: tre mesi a casa! Una gioia immensa leggere GUARITA. Tanti cari auguri a lei e a tutti i negativizzati. Forza e coraggio a tutti gli altri: armatevi di tanta pazienza”.