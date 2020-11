I Carabinieri di Iglesias (Su) hanno arrestato per detenzione finalizzata allo spaccio di stupefacenti un 41enne del centro minerario, disoccupato con precedenti denunce a carico.

Dopo una perquisizione personale e domiciliare, i militari hanno trovato 18 grammi di marijuana, 3 di cocaina, un bilancino di precisione, 30 euro verosimilmente provento dell’attività di spaccio e vario materiale per confezionamento delle dosi. L’uomo, è stato portato nella sua abitazione, in regime di arresti domiciliari, in attesa dell’udienza per direttissima fissata per stamani a Cagliari.