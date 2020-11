I Carabinieri di Monastir (Su), impegnati in un servizio di controllo notturno alla circolazione stradale, hanno denunciato per guida in stato di ebbrezza un 73enne allevatore di Ussaramanna, già conosciuto per precedenti denunce a carico.

L’anziano, intorno a mezzanotte e mezza, mentre guidava la sua macchina, è andato a sbattere contro la segnaletica stradale della rotatoria della SS 128 al km 0 di Monastir, non avendo chiuso in modo adeguato la curva che avrebbe dovuto affrontare. All’arrivo dei carabinieri è apparso in evidente stato di ebbrezza e, ad esplicita richiesta dei militari che gli proponevano una verifica con etilometro, ha rifiutato seccamente di sottoporsi al test. Tale diniego costituisce l’ammissione di positività, per cui gli è stata ritirata la patente e sequestrata l’auto con contestuali segnalazioni alle autorità giudiziaria e amministrativa.

Naturalmente, visto l’orario, gli sono stati contestati i canonici 400 euro di sanzione amministrativa pecuniaria, per il fatto di circolare di notte in violazione del Dpcm per il contenimento della pandemia.