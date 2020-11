“Questa mattina si chiude ufficialmente una pagina importante della storia selargina”, commenta così il sindaco Gigi Concu davanti alla ruspa in azione. Le operazioni di demolizione in via Tazzoli sono iniziate: l’ex cinema Astra entra ufficialmente a far parte del passato e inizia a prendere forma il progetto destinato a dare nuova luce a tutta l’area.

“Lasciamo il passato alle spalle e siamo pronti a scrivere il futuro: con la realizzazione di venti nuovi parcheggi, a disposizione di commercianti e residenti, e aree verdi che restituiranno il dovuto decoro a questa parte del centro storico che ospitava il vecchio rudere”. Sul piatto ci sono 600 mila euro, questo l’importo necessario per portare a termine le opere, che, salvo imprevisti dovrebbero concludersi in duecentoquaranta giorni.