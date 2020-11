Attivo, nel Laboratorio Analisi dell’ospedale di Olbia, il Panther Hologic: si tratta di un sistema di processamento dei tamponi molecolari che permetterà alla Assl gallurese di raggiungere l’autonomia, così da ridurre il carico di lavoro che ora grava totalmente sulle strutture di Sassari.

Il macchinario di ultima generazione è stato installato nelle scorse settimane e il personale ha concluso oggi il corso di formazione che consente di iniziare a processare i tamponi. Inizialmente saranno lavorati i tamponi eseguiti nel pit stop del “Giovanni Paolo II” per lo screening del personale sanitario e dei pazienti in attesa di ricovero, che sono tra i 30 e i 50 al giorno.

Nel laboratorio dell’ospedale olbiese è stata allestita un’area dedicata ai macchinari per la ricerca del virus. Col Panther ci trovano posto anche gli strumenti per la ricerca molecolare del virus, donati all’Assl con una raccolta di fondi e utili per accertamenti in “urgenza” provenienti dal Pronto soccorso. Per garantire piena funzionalità al Laboratorio Analisi, l’Ats ha autorizzato la Assl di Olbia a reclutare tecnici da destinare alle analisi e al Centro trasfusionale.