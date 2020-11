“La chiusura del pronto soccorso di Oristano, protrattasi sino ad oggi, è folle e vergognosa. In particolar modo quando da parte di Asl e assessorato, alle sacrosante richieste di intervento, si ricevono risposte e promesse che puntualmente non vengono mantenute. Rassicurazioni accompagnate da un atteggiamento quasi strafottente, quasi di biasimo nei confronti di chi lamenta una situazione insostenibile come quella che viviamo ad Oristano”. Sono le parole di Alessandro Solinas, consigliere regionale M5s, in relazione alla situazione di stallo sul pronto soccorso del San Martino.

“Chi si lamenta viene tacciato di allarmismo o peggio ancora accusato di agire a fini politici-elettorali dipingendo in maniera volutamente più critica del reale una situazione che, volendo dare ascolto alle nostre massime autorità sanitarie regionali e provinciali, è del tutto sotto controllo – attacca – In questo momento è sempre più evidente la mancanza di volontà da parte di chi manovra le redini politiche della vicenda, rivelandosi incapace di uscire dai ranghi di partito ed usare la forza necessaria per affermare le nostre esigenze”.