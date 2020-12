Alle prime luci dell’alba i Carabinieri di Siliqua (Su) hanno arrestato un 17enne del paese sulcitano trovato con 180 grammi di marijuana. Il ragazzo, già noto alle forze dell’ordine, oltre che dedicarsi alla vendita dello stupefacente, ne curava anche la produzione e la vendeva a km Zero. I militari infatti nel corso della perquisizione domiciliare hanno scoperto anche una serra artigianale con tutto l’occorrente per la coltivazione della marijuana tra cui una lampada alogena ed una ventola utilizzate per coltivazione e materiale per il confezionamento delle dosi.

Da diversi giorni i Carabinieri avevano il sospetto che il ragazzo si dedicasse alla produzione e vendita della marijuana ed hanno organizzato diversi servizi di osservazione utili per comprendere le abitudini del giovane e pianificare l’intervento effettuato stamattina. Il giovane, al termine delle formalità di rito, su disposizione della Procura dei Minorenni di Cagliari, è stato accompagnato presso l’istituto penale per minorenni di Quartucciu.