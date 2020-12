Nel corso della notte i Carabinieri di Cagliari-Pirri hanno elevato due contravvenzioni da 400 euro per violazione degli obblighi di permanere in casa in orario notturno, ai fini del contenimento del Covid-19.

I trasgressori sono un 40enne e un 29enne del posto, già noti alle forze dell’ordine. I due sono stati fermati in Via Balilla, attorno alle 3 di stamani. Interrogati a proposito della loro presenza per strada di notte, non hanno fornito una valida giustificazione. I due pregiudicati sono stati quindi multati.