A Villasor, secondo i dati forniti dal Comune, il numero dei casi di coronavirus è in aumento, con un incremento di 9 positivi.

Il totale dei positivi sale a 22. “Come potrete constatare non dobbiamo e non possiamo permetterci di abbassare la guardia, il virus esiste e nessuno è immune” si legge in una nota del Sindaco.

È previsto, nelle prossime ore, uno screening di 50 tamponi ai cittadini di Villasor.