“Oggi è una giornata triste per il nostro paese. Purtroppo una delle due persone ospedalizzate a causa del covid è deceduta”. Lo rende noto sui social la pagina Facebook del Comune di San Giovanni Suergiu.

“Siamo vicini alla famiglia in questo momento di dolore e porgiamo le nostre sentite condoglianze” continua la nota. “Questa notizia ci deve far riflettere ulteriormente sul nostro comportamento: i 23 casi positivi di San Giovanni Suergiu sono concentrati all’interno di 4 grossi nuclei familiari e loro affini. Ciò significa che dobbiamo evitare assembramenti, le visite ai parenti e agli amici se non strettamente necessarie o nelle condizioni di sicurezza, curiamo costantemente l’igiene delle mani e indossiamo la mascherina ovunque”.

E conclude: “La nostra salute e la nostra vita dipendono dal senso di responsabilità di ognuno di noi. Non dimentichiamolo. Il nemico è molto più vicino e pericoloso di quanto si possa solo immaginare”.

La nota del Comune:

Enrica Massa