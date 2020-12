I carabinieri di La Maddalena e della Motovedetta CC813, insieme ai colleghi dello Squadrone Cacciatori di Sardegna e di una unità cinofila hanno arrestato in flagranza di reato un lavoratore occasionale, già noto alle forze di polizia, per detenzione abusiva di armi e munizioni. L’operazione è scattata già alle prime ore del mattino di ieri, quando i militari si sono recati a perquisire l’abitazione del 33enne maddalenino, in zona Sualeddu.

All’interno di un container adibito a garage dove c’era una vecchia jeep in disuso è stata rinvenuta una pistola scacciacani modificata in calibro 6,35 e perfettamente funzionante, 14 cartucce calibro 12 a pallini, 43 cartucce calibro 38 Smith&Wesson, 14 cartucce a salve calibro 8 MMK, 15 cartucce calibro 22 long rifle. L’ uomo è stato posto arresti domiciliari a disposizione dell’Autorità Giudiziaria, in attesa della direttissima.