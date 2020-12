Incidente stradale questa sera in viale Poetto. Un giovane 20enne cagliaritano alla guida di una Volkswagen Golf percorreva la corsia destra del viale Poetto, a forte velocità, diretto verso il centro città quando, all’altezza di via Tramontana, ha urtato prima una Lancia Ypsilon condotta da una 50enne residente fuori città che transitava alla sua sinistra, per poi scontrarsi violentemente contro la recinzione di un cantiere stradale e contro un pedone che attraversava la carreggiata spingendo una bicicletta a mano.

Il pedone e la bicicletta sono stati proiettati contro una Toyota Aygo che, da via Tramontana, era in procinto di entrare nel viale Poetto. Coinvolto anche un ciclista che procedeva verso viale Diaz, colpito da frammenti e parti staccatisi dai veicoli. Fotunatamente è stato registrato un solo ferito che è stato soccorso da un’ambulanza del 118 e trasportato al p.s. dell’ospedale Brotzu in codice giallo.

Il conducente della Golf è stato sottoposto ad accertamento con etilometro, risultando positivo con un tasso superiorea 1.5 g/l. Per lui è scattato il ritiro immediato della patente e il sequestro dell’auto, più una decurtazione record di 34 punti.

Sul posto la Polizia Locale per i rilievi di legge.