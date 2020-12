Questa mattina la Sardegna si è svegliata imbiancata nei rilievi, il tutto come previsto nei giorni scorsi con l’arrivo di questa ondata di freddo.

Le precipitazioni sono copiose in tutta la regione e la neve sta scendendo oltre i 1000 metri. Al momento non si registrano disagi nelle strade sia provinciali che statali. Nel frattempo la protezione civile regionale ha emenato un’avviso per i Comuni del Sassarese e Nuorese annunciandio nevicate e gelate tra oggi e domani, 3 dicembre.

Le splendide foto che pubblichiamo sono di Tore Moro.