Otto persone sono state multate per non aver rispettato le norme previste dall’ultimo Dpcm contro la diffusione del coronavirus. Cinque, giovani di età compresa tra i 18 e i 25 anni, sono stati bloccati dai carabinieri a Iglesias questa mattina mentre viaggiavano a bordo di una Toyota Yaris tutti senza indossare la mascherina. Per loro 400 euro di multa a testa.

Stessa sorte per un 40enne e un 20enne bloccati dai militari alle 2,30 mentre passeggiavano per le strade di Iglesias senza una ragione. Multato anche un altro 40enne sorpreso a Quartu a mezzanotte fuori dalla propria abitazione.