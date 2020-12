Gli agenti del Commissariato di Iglesias hanno arrestato un 37enne, già noto alle forze dell’ordine.

Durante la perquisizione avvenuta nell’abitazione dell’uomo e in altri immobili di sua proprietà, i poliziotti hanno sequestrato quasi 10 grammi di cocaina, 11 dosi già pronte per essere vendute e circa 16mila euro in contanti. Al 37enne sono stati concessi i domiciliari.