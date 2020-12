C’è preoccupazione tra sindacati e lavoratori per il futuro della Sotacarbo, azienda partecipata della Regione. Giovedì 3 dicembre inizierà una nuova protesta dei dipendenti i quali manifesteranno e faranno presidio davanti all’assessorato al bilancio a Cagliari.

“Le preoccupazioni – affermano Emanuele Madeddu, Mario Marras e Pierluigi Loi, rispettivamente Segretari della Filctem Cgil Sulcis, Flaei Cisl Sardegna e Uiltec Uil Sardegna – sono confermate dalla stessa Azienda, che evidenzia un bilancio in rosso e gravi problemi a ricevere le risorse necessarie a portare avanti i progetti di ricerca; quel tracollo che si paventava a inizio anno si sta pericolosamente avvicinando”.

Per le sigle non bisogna più aspettare: “Il tempo è scaduto e non vogliamo permettere che ulteriori attese provochino danni irreparabili a impresa e lavoratori. Per questo non lasceremo nulla di intentato per richiamare tutti alle proprie responsabilità, a partire dalla Regione Sardegna che come proprietaria di Sotacarbo deve immediatamente intervenire e chiarire le proprie determinazioni”.

I sindacati fanno riferimento a un incontro con la Regione che risale alla scorsa estate. “Sono passati più di 6 mesi – si legge in una nota – Nonostante i solleciti e contatti informali, e gli impegni assunti nulla è stato fatto”.