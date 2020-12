Un sedicenne di Oristano ha staccato la targa con gli orari delle messe che era agganciata sul portone della chiesa di Santa Chiara a Oristano. Il minorenne è stato denunciato dalla Polizia per danneggiamento.

Il ragazzino è stato identificato dagli agenti mentre si trovava vicino alla chiesa e al convento delle suore in compagnia di alcuni suoi coetanei. Poco prima aveva staccato la targa in plexiglas con gli orari delle messe, mentre un amico l’aveva lanciata lontano dal sagrato. Gli atti relativi all’identificazione dei ragazzini sono stati inviati alla Procura del Tribunale dei minorenni per eventuali altri provvedimenti.