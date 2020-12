“Una notizia buona e una cattiva: fra qualche giorno sarà attiva la Piattaforma gestione Casi e contatti COVID-19 poichè sussiste l’obbligo in capo ai Dipartimenti di Prevenzione di comunicare ai Sindaci i dati identificativi delle persone risultate positivi al virus”. Lo scrive il presidente dell’associazione dei Comuni sardi Emiliano Deiana, ma, aggiunge, “a questo dato positivo si aggiunge un dato negativo”.

Infatti, “per l’assestamento di bilancio le proposte semplici e chiare che Anci aveva civilmente avanzato (fondo ristori per le attività nei centri che hanno dichiarato lockdown, fondo sanificazioni per i Comuni, fondo per organizzare lo screening con test antigenici rapidi per i Comuni) non sono state considerate”. Ora, osserva il numero uno dei sindaci sardi, “il Consiglio dovrebbe correggere la rotta perché così facendo non si troverà più un sindaco che assumerà su di sé l’onere delle chiusure lasciando dilagare la pandemia nelle comunità e nei territori: le aziende di Gavoi, Orani, Oliena, Silanus, Buddusò, Fonni e molti altri hanno necessità di interventi subito”.

Si tratta di “una questione di serietà e di lealtà istituzionale”. Ovviamente, conclude, “siamo felici per le azioni di aiuto a Bitti e ai comuni alluvionati”.

Il post di Emiliano Deiana: