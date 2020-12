“Assicuro fin da ora che, non appena la Regione Sardegna formalizzerà la proposta, questo Ministero provvederà all’istruttoria di competenza per l’emissione del decreto di declaratoria con il quale potranno essere attivate le misure compensative a favore delle imprese agricole. Tra cui, i contributi in conto capitale volti al ripristino delle strutture aziendali danneggiate e alla ricostituzione delle scorte eventualmente compromesse o distrutte”: lo ha detto la ministra delle Politiche Agricole Teresa Bellanova al question time.

“Relativamente al sostegno delle imprese agricole danneggiate – ha aggiunto – ricordo che la Regione Sardegna oltre a poter attivare, nell’ambito del proprio programma di sviluppo rurale, la misura 5.1 destinata al ripristino della potenzialità produttiva delle imprese agricole danneggiate da avversità atmosferiche, può richiedere, entro 90 giorni dal termine dell’evento, l’attivazione degli interventi compensativi ex-post del Fondo di Solidarietà Nazionale di cui al decreto legislativo n. 102/04, nei termini e con le modalità ivi previste”.