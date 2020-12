L’aria polare che ha fatto precipitare le temperature imbiancando le punte del Gennargentu ha portato l’inverno anche in Sardegna. Ma le piogge di queste ore rischiano di essere solo un preludio sull’ondata di maltempo, con nuovi temporali, prevista per il fine settimana e che potrebbe proseguire anche sino al ponte dell’Immacolata. “Con dicembre si è aperto l’inverno meterologico – spiega Alessandro Gallo, meteorologo di MeteoNetwork Sardegna – ed è stata immediata la prima discesa di una perturbazione di origine scandinava che arriva sul Mediterraneo con aria artica marittima. Il brusco calo delle temperature ha portato le prime precipitazioni nevose a quota 1200/1400 metri sulla regione, mentre sul resto dell’Isola abbiamo piogge deboli a carattere continuo”. Gli esperti prevedono una breve pausa per giovedì, ma subito arriverà la seconda perturbazione di origine polare.

“Scenderà dall’Atlantico venerdì – prosegue Gallo – anticipata dalla rotazione dei venti da Libeccio, sulle coste esposte, che soffieranno tra i 50 e i 60 chilometri orari. Ci sarà anche un momentaneno rialzo dei valori massimi”. Ma proprio per il fine-settimana è in programma una nuova ondata di temporali, anche se al momento è prematuro prevedere il rischio di nuovi nubifragi come quelli che si sono registrati lo scorso weekend con l’alluvione che si è abbattuta su Bitti, causando tre morti. “Le precipitazioni a carattere temporalesco potrebbero interessare il settore nord ovest della Sardegna – chiarisce l’esperto – con cumulati di pioggia da monitorare nelle 8/12 ore. Ci potrebbero essere probabili deboli temporali anche sul Medio Campidano, ma i temporali più intensi potrebbero concentrarsi a largo delle coste meridionali. Per il resto permane la marcata instabilità nel fine settimana con precipitazioni sparse e una tendenza dei venti a disporsi da ponente. Nel weekend le temperature scenderanno ancora”.