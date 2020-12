Il preoccupante aumento dei casi di positività al Covid 19 nei paesi di Ollolai e Gavoi, è stato il tema al centro dell’incontro del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, presieduto dal prefetto Luca Rotondi.

L’incontro si è svolto oggi a Nuoro alla presenza dei due sindaci, Francesco Columbu per Ollolai e Salvatore Lai per Gavoi, collegati in videoconferenza e dei dirigenti dalla Assl di Nuoro e delle forze di Polizia locali. I due primi cittadini hanno messo l’accento “sulla necessità di ricevere una comunicazione rapida da parte del servizio Igiene Pubblica dei dati relativi ai soggetti positivi, in modo da consentire alle Polizie Locali un efficace monitoraggio delle persone sottoposte alla misura dell’isolamento obbligatorio e accelerare il tracciamento dei contatti, per evitare la propagazione del virus”. Nell’incontro il prefetto ha chiesto spiegazioni alla dirigente della Assl Grazia Cattina.

“E’ in atto ogni sforzo organizzativo per superare le criticità rappresentate dai sindaci – ha assicurato la dirigente – tenendo conto delle risorse disponibili e compatibilmente con i tempi di laboratorio Covid, che attualmente processa un numero di tamponi molto più elevato rispetto al passato”. Il prefetto ha anche assicurato massimo sostegno all’ amministrazione di Ollolai e Gavoi per l’intensificazione delle attività di controllo ed eventuale repressione dei comportamenti non in linea con le prescrizioni anti-Covid. A questo proposito il Questore di Nuoro Massimo Colucci, ha già emanato apposita ordinanza per intensificare i servizi di affiancamento alle Polizie Locali nei Comuni più colpiti dal virus.