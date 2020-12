I referenti del Comitato per il diritto alla salute della provincia di Oristano hanno chiesto e ottenuto un incontro con l’assessore regionale alla sanità Mario Nieddu, il commissario dell’Ares Massimo Temussi e il commissario dell’Asl Oristano Maria Valentina Marras. L’incontro, che si è tenuto oggi, aveva il fine di presentare e discutere varie soluzioni per liberare definitivamente il Pronto Soccorso dell’ospedale San Martino dai pazienti Covid, e renderlo definitivamente agibile per le altre patologie.

Con l’interessamento e l’appoggio della Marras, la soluzione ritenuta da tutti più percorribile è quella di trasferire entro 15 giorni tutti i pazienti Covid presso l’ospedale di Bosa, ad occupare i 40 posti letto e successivamente i 30 posti letto presso l’ospedale di Ghilarza, così come già previsto dal Piano di intervento regionale in Emergenza Covid-19. Entrambi gli ospedali verranno dotati dei presidi necessari entro 15 giorni. Il Piano regionale prevede inoltre per l’Ospedale San Martino un reparto di terapia intensiva Covid di 9 posti letto e un reparto di degenza di 12 posti, con percorsi separati tra Pronto Soccorso generale e Accettazione Covid.

Il comitato esprime soddisfazione per l’esito dell’incontro e resta in attesa dei conseguenti sviluppi.

Anche il sindaco di oristano, Andrea Lutzu, ha incontrai Nieddu e Temussi, “È stato un incontro utile per affrontare le tante emergenze della sanità oristanese, a cominciare dal Pronto soccorso dell’Ospedale San Martino – ha commentato il Sindaco Lutzu alla fine dell’incontro -. In questi anni tante volte il Comune di Oristano ha portato avanti il grido di dolore di un territorio che ha subito la progressiva riduzione dei livelli di assistenza sanitaria. Negli ultimi mesi l’azione delle istituzioni del territorio, delle rappresentanze sindacali e dei comitati spontanei si è fatta più forte anche perché l’emergenza sanitaria legata alla diffusione del Coronavirus ha messo a dura prova una rete sanitaria già in grande difficoltà”.

“Oggi apprezziamo la disponibilità dell’Assessore Nieddu e del Commissario Temussi a venire incontro alle richieste che più volte abbiamo rappresentato alle istituzioni regionali – prosegue il Sindaco Lutzu -. È stato un incontro utile per entrare nel dettaglio dei tanti problemi di Oristano e della provincia e individuare le soluzioni per garantire la piena efficienza dell’Ospedale San Martino e del suo Pronto soccorso prima di tutto. La città non si può più permettere una chiusura prolungata di un presidio sanitario di questa importanza. Gli impegni assunti questa sera ci confortano e confidiamo che le soluzioni prospettate trovino attuazione rapidamente”.