Un supporto psicologico per fronteggiare questa nuova fase della pandemia e affrontare con maggiore serenità la malattia, il ricovero e l’isolamento dovuto alla pandemia. E’ questo l’obiettivo del servizio attivato nel presidio ospedaliero Marino di Cagliari dedicato ai familiari dei pazienti ricoverati e per i pazienti stessi. Chiamando al numero 337 1498793, dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 11 e dalle 13 alle 14.30, un operatore specializzato sarà a disposizione per fornire sostegno e ascolto.

Inoltre, per potenziare le capacità di adattamento e per fronteggiare i rapidi cambiamenti che nelle strutture stanno vivendo i professionisti sanitari e per ridurre lo stress da lavoro correlato, nei prossimi giorni saranno organizzati incontri di gruppo in videoconferenza tenuti dalla psicologa del presidio.